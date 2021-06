Região do Polo Têxtil vacinou mais de 12 mil pessoas no fim de semana

Quatro cidades realizaram força-tarefa para imunização contra o novo coronavírus no último sábado

Mais de 12 mil pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus (Covid-19) neste final de semana na RPT (Região do Polo Têxtil).

Com exceção de Nova Odessa, quatro cidades realizaram força-tarefa para imunizar a população no sábado (26). Em Hortolândia, a campanha foi estendida até o domingo (27). O município vacinou mais de seis mil pessoas.

Em Hortolândia, mais de seis mil foram vacinados – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As prefeituras têm intensificado a vacinação desde que adultos sem comorbidades começaram a ser imunizados, há duas semanas.

A chegada de novos lotes se tornou mais frequente para atender uma maior população deste novo grupo e dar sequencia na imunização dos outras faixas etárias.

Em Americana, a prefeitura aplicou 2.451 doses em moradores de 43 a 49 anos, que haviam agendado a imunização.

Santa Bárbara d’Oeste, que tinha suspendido a vacinação da mesma faixa etária desde quarta-feira (23), por falta de doses, retomou a imunização do novo grupo no sábado, quando foram vacinadas 2.644 pessoas, incluindo outros públicos inseridos na campanha.

Hortolândia realizou Dia D no sábado, com 12 pontos de vacinação, incluindo drive-thru. A previsão era vacinar 6,2 mil pessoas. Foram vacinadas 5.977 pessoas e mais 268 no domingo, quando só houve um ponto de vacinação e eram esperados 300 imunizados.

Dentre os 6.245 vacinados no final de semana em Hortolândia estão pessoas de 40 a 42 anos sem comorbidades, nova faixa etária que foi antecipada pelo município e está marcada para iniciar quarta-feira (30) no calendário estadual.

Em Sumaré também houve Dia D, mas só no sábado. Foram aplicadas mais de 1.300 vacinas, segundo a prefeitura, também incluindo a nova faixa etária de 40 a 42 anos, antecipada pelo município desde sexta-feira (25).