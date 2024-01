Região do Polo Têxtil tem 10,9 mil CNHs vencidas; veja como regularizar

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) informou que na RPT (Região do Polo Têxtil) existem 10,9 mil motoristas que precisam regularizar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em janeiro, dentro do prazo legal de 30 dias após o vencimento.

Após o vencimento, motorista tem 30 dias para renovar a CNH – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A pedido do LIBERAL, o órgão disponibilizou o levantamento dos condutores que precisam deixar o documento em ordem no período. A cidade com mais motoristas nessa situação é Americana, com 2.974; seguida de Sumaré, com 2.769; Hortolândia, com 2.247; Santa Bárbara d’Oeste, com 2.196; e Nova Odessa, com 715.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quem quiser fazer a renovação da CNH pode comparecer pessoalmente nas agências do Poupatempo, mas é necessário realizar o agendamento, que pode ser feito gratuitamente nos canais oficiais do programa: aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e assistente virtual. Outro contato do órgão é o WhatsApp (11) 95220-2974.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para isso, o motorista só precisa seguir o passo a passo do atendimento online e realizar o exame médico na clínica indicada. O novo documento é enviado pelos Correios ao endereço de cadastro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No entanto, o motorista não poderá fazer a renovação se tiver a carteira de habilitação cassada ou suspensa.

Quem perder o prazo legal para regularizar o documento pode ser multado em R$ 293,47, penalizado com infração gravíssima e receber sete pontos na carteira.