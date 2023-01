Região do Flamengo terá obra para evitar alagamentos

A Prefeitura de Americana vai fazer uma obra que visa evitar alagamentos nas proximidades do Flamengo Futebol Clube, na Chácara Machadinho. A ideia é construir uma galeria que leve a água para o Córrego Santa Angélica. O serviço deve ocorrer ainda neste ano.

As informações foram reveladas nesta terça pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A rede vai subir ruas como Pernambuco e Paraná, passar pela Rua Maranhão e terminar no córrego. Segundo Adriano, a obra deve custar em torno de R$ 1,7 milhão.

Região sofre constantemente com as enchentes – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Uma parcela do valor será custeada por meio de um convênio com o Governo do Estado. Outra parte ficará sob responsabilidade da administração, que deve abrir o processo licitatório entre março e abril.

De acordo com o secretário, a água que fica acumulada nas proximidades do Flamengo em dias de fortes chuvas vem do Werner Plaas. “Vai por trás do Flamengo, acaba derrubando muro, acaba aquela água toda invadindo o Flamengo, e a rua vira um rio”, disse.

“Não é a água do rio [Ribeirão Quilombo] que volta para o Flamengo. É a água que cai no Flamengo e que não consegue escoar porque o rio está cheio”, explicou.

AV. DA SAÚDE. Essa é uma das ações planejadas pela prefeitura contra os alagamentos que assolam a cidade em períodos de chuvas intensas.

Além dessa galeria, a administração já tem projeto para a construção de um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde, além de um piscinão no fim da via, nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Segundo Adriano, essas intervenções podem entrar num pacote de contrapartidas do shopping Americana Mall, que está em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com término previsto para 2024.

As chuvas e os consequentes alagamentos já deixaram moradores no prejuízo neste período de chuvas. Em novembro, conforme o LIBERAL noticiou à época, pelo menos 20 famílias do São Manoel perderam móveis e itens pessoais.