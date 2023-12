Reformada, UBS Cariobinha retoma atendimentos em Americana

A Prefeitura de Americana entregou, em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (11), a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha, que possibilitou a retomada dos atendimentos horas depois do evento, no início da tarde.

Unidade estava fechada para obras desde maio deste ano – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A unidade, que abrange aproximadamente 11 mil moradores da região, estava fechada para obras desde maio, quando a Secretaria de Saúde transferiu os atendimentos para a UBS do bairro São Vito e a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

Por sete meses, as consultas com médicos e enfermeiros, assim como coletas de sangue, foram feitas na UAD, enquanto na UBS São Vito foram realizados procedimentos diversos, como curativos e vacinas.

Com a entrega da reforma, todos os serviços de saúde voltaram a ser oferecidos pela UBS Cariobinha.

No local, foram feitas a substituição de pisos, rede elétrica, portas, revestimentos e parte do telhado, a instalação de novos aparelhos sanitários, as construções de um banheiro destinado a pessoas com deficiência e de uma nova cobertura na entrada principal, a ampliação da fachada, e a pavimentação da área externa em frente à entrada principal. A unidade também recebeu novos mobiliários.

“Este espaço foi renovado na perspectiva de oferecer melhor ambiência aos profissionais e à população, para que, de fato, nós possamos fazer um melhor acolhimento e dar a todos um atendimento mais humanizado”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Ao todo, a reforma custou R$ 533 mil, sendo quase R$ 400 mil vindos de uma emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga (PT) e com contrapartida da prefeitura de R$ 133 mil.

Segundo a administração, a UBS realiza cerca de 2,5 mil atendimentos por mês. A equipe conta com dois médicos clínicos, um pediatra e um ginecologista, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem.