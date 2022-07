Reformada há dois meses, UBS do Ipiranga volta a ter rachaduras

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga, em Americana, entregue após reforma em maio de 2022, voltou a apresentar rachaduras. Nesta quinta-feira, o LIBERAL constatou problemas em paredes e no teto da recepção da unidade.

Um morador, que aguardava atendimento e não quis ser identificado, disse que a situação precisa ser resolvida, pois tem receio que a unidade volte a ficar fechada para novas reformas. “Quando ficou fechada, a gente precisava andar até a UBS do Jardim São Paulo para buscar atendimento”.

Reportagem constatou a situação nesta quinta-feira em pontos da UBS – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O prédio começou a apresentar rachaduras em outubro de 2019 e, na época, a prefeitura informou que após avaliação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde optou por suspender o atendimento naquele local, visando à integridade física dos usuários e funcionários, já que as fissuras representavam comprometimento estrutural. O atendimento à população do bairro vinha sendo realizado na UBS do Jardim São Paulo, desde então.

No entanto, após a realização da reforma na unidade, o atendimento voltou a ser realizado em 30 de maio deste ano. As obras previam o reforço na fundação, conserto de trincas, revisão do telhado, substituição de esquadrias, substituição de parte do piso e pintura geral.

Atualmente, a UBS conta com atendimento com clínico geral, pediatra, ginecologistas, além de serviços de vacinação e curativos.

RESPOSTA. Sobre o assunto, a Secretaria de Saúde informa que “já solicitou uma análise técnica à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para avaliar o motivo da rachadura. Somente após esta análise será possível apontar quais medidas serão tomadas pela administração”, cita em nota.