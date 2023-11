Reformada, Clínica Modular deve atender 6 mil pessoas por ano em Americana

Obra foi entregue pela prefeitura nesta segunda - Foto: Secom/Divulgação

A Prefeitura de Americana entregou, na tarde desta segunda-feira (13), a reforma da Clínica Modular do Zanaga, que deverá atender 6 mil pessoas por ano e produzir, em média, 120 próteses dentárias por mês. O investimento total foi de R$ 404.744,16.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a revitalização resolve um grave problema de infiltração na sala de próteses.

A mesa de madeira, na qual eram produzidos os aparelhos, sofria com os vazamentos hidráulicos.

Também foram realizadas a substituição das janelas, portas, revestimentos e de parte do piso e do alambrado, instalação de uma grade metálica em frente à fachada, revisão da redes elétrica, instalação de purificador de água na área da recepção, revisão do telhado e do sistema de calhas, nova pintura e uma nova identificação visual.

“A estrutura dessa unidade teve de ser completamente refeita e estamos vendo aqui coisas de primeiro mundo e primeira necessidade”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

A clínica conta com seis dentistas, dois auxiliares de odontologia, dois técnicos em prótese dentária, um servente, um recepcionista e um estagiário.

Desde 2004, quando Erich Hetlz Júnior era o prefeito em exercício – após afastamento do falecido Waldemar Tebaldi -, a clínica não passava por reformas.

A revitalização entregue nesta segunda foi viabilizada por parte de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, do deputado federal Miguel Lombardi (PL), e R$ 60.272,81 de outra emenda parlamentar, do deputado estadual Enio Tatto (PT).