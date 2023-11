Reforma vai resolver problemas de infiltração na ESF São José, diz prefeitura

Prédio foi inaugurado há 26 anos e tinha uma série de problemas estruturais – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A reforma da ESF (Estratégia Saúde da Família) do São José, na região da Praia Azul, entregue nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura de Americana, irá resolver problemas de infiltração. A situação foi relatada ao LIBERAL pela diretora da Atenção Primária à Saúde, Simone Maciel.

“Por ser tratar de um prédio que foi inaugurado há 26 anos, ele tinha diversos problemas estruturais. Uma das infiltrações ficava aqui na recepção, então atrapalhava o atendimento. Nos dias de chuva, algumas salas têm equipamentos como computadores, impressoras e se não mudasse de lugar, também poderia prejudicar”, disse.

Os problemas também foram admitidos pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, que ainda citou outra situação solucionada pela revitalização: a estrutura da caixa d’água, que corria risco de desabar.

A unidade ganhou novo telhado, cobertura em frente à sala dos agentes comunitários de saúde, nova rede de gases medicinais, aparelhos de ar-condicionado, bem como manutenções nas pinturas, revestimentos, instalações elétricas, vidros, portas e identificações visuais.

O investimento foi de R$ 700 mil, vindos de uma emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi (PL).

Equipe

As ESFs, além de disponibilizarem atendimentos no local, também contam com um médico e um enfermeiro que podem ir até a residência das famílias.

A unidade do São José ainda tem um clínico geral, quatro técnicos de enfermagem, um auxiliar de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde.