Reforma fecha UBS do Parque Gramado na quinta e sexta-feira

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Gramado, em Americana, ficará fechada nesta quinta-feira (15), no período da tarde, e sexta-feira (16), o dia todo. A suspensão dos atendimentos será necessária para adequar todos os serviços no prédio ao lado, uma vez que o espaço onde funciona a unidade de saúde passa por reforma.

A suspensão dos atendimentos será necessária por conta das obras na unidade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a Secretaria de Saúde do município, todos os agendamentos previstos para esses períodos já foram alterados para outras datas, porém, havendo necessidade de procedimentos básicos, os moradores que recorrem aquela unidade podem procurar atendimento nas UBSs Dona Rosa ou Mário Covas.

Em casos de urgência e emergência, os moradores devem procurar o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi ou o Pronto-Atendimento do bairro Antonio Zanaga.

A prefeitura informou que a reforma teve início em julho do ano passado pela parte externa e foi interrompida na mesma época por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O serviço foi retomado em março deste ano.

A obra, orçada em R$ 188 mil, inclui troca parcial do telhado e revisão da área que não será substituída; troca de piso em alguns compartimentos; instalação de grade de proteção nas janelas; fechamento com alambrado; portão na entrada principal e pintura.