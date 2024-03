Reforma em telhado resolve problema de infiltração no Ciep do São Vito, em Americana

A reforma no telhado do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito, em Americana, entregue nesta quinta-feira (14) pela prefeitura, irá resolver um problema de infiltração em dias de temporal.

A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e pela diretora da unidade escolar, Vanda Pastori, em entrevista ao LIBERAL. O local atende 330 estudantes do ensino fundamental.

O prefeito Chico Sardelli (PL) durante entrega das obras do Ciep do São Vito – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

De acordo com a administração, a escola ganhou nova cobertura em mais de 900 m² de área, sendo que as telhas de fibrocimento foram substituídas por outras de aço termoacústico, do tipo sanduíche. O telhado foi revisado, com substituição de condutores, rufos e calhas para a captação e escoamento das águas pluviais.

“Quando tinha uma chuva mais intensa, molhava a sala de aula, corredores, refeitório, teatro. Chovia por tudo. Os condutores estavam entupidos e já não suportavam mais a quantidade de chuva. A gente já pedia em outras gestões a reforma do telhado, agora estou na expectativa da próxima chuva, como vai ser”, contou Vanda, que destacou que o Ciep foi construído em 1992.

Também foi realizada a pintura do prédio, que possui 9,5 mil m², contando a área interna e a externa. Os vidros das janelas foram limpos e substituídos e os jardins da escola receberam manutenções. O investimento total da administração foi de R$ 968,4 mil.

Ciep do São Vito – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

Prefeitura assina contrato para começar ampliação da Casa da Criança Panamby

A prefeitura também assinou nesta quinta o contrato com a empresa que ficará responsável pela reforma e ampliação da Casa da Criança Panamby, na Praia Azul. Segundo a prefeitura, a escola ganhará quatro novas salas e dois sanitários infantis, enquanto o pátio será ampliado e coberto, em um investimento estimado de R$ 1,3 milhão.

A obra será executada por meio de contrapartida de uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial na cidade, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança propostas pela Prefeitura de Americana.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.