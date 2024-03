Reforma e ampliação da Casa da Criança Panamby têm licitação homologada, em Americana

Obra é baseada em projeto concebido pela Secretaria de Planejamento e conta com investimento de R$ 1,1 milhão

A homologação da licitação para a reforma e ampliação da Casa da Criança Panamby, na Praia Azul, foi publicada pela Prefeitura de Americana no Diário Oficial do município nesta terça-feira (5). A área construída total chegará a 410 m².

Casa da Criança Panamby será reformada – Foto: Beatriz Costa/Prefeitura de Americana

A obra é baseada em um projeto arquitetônico desenvolvido pela Secretaria de Planejamento que prevê a construção de quatro novas salas de aula, sendo duas para o berçário 1 e 2, duas para o maternal 1 e 2, dois sanitários infantis, além da ampliação e cobertura do pátio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, a escola recebe cerca de 280 crianças nos períodos da manhã e tarde e conta com duas salas de maternal e uma de berçário. Com a intenção de proteger as crianças em dias de sol e chuva forte, os corredores e varandas serão cobertos. Além disso, o quiosque utilizado para atividades pedagógicas será realocado para ocorrer a ampliação da escola.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A obra terá um investimento de R$ 1,1 milhão e será realizada por meio de contrapartida de uma empresa que tem como intuito instalar um loteamento residencial na cidade, dentro das condições de aceitação de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) orientadas pela administração municipal. A obra foi proposta como uma forma de valorizar o imóvel, respeitando o clima e cultura local.

O secretario de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, acredita que a reforma e ampliação vêm em boa hora.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O prefeito Chico Sardelli (PL) sempre destacou o trabalho em parceria para atender os anseios da comunidade e, através dessa parceria, vamos contemplar o desejo das famílias da região da Praia Azul pelo aumento do número de vagas ofertadas pela Casa da Criança Panamby, nos segmentos 0 a 5 anos”, ressalta.

*Estagiária sob supervisão de Rodrigo Alonso