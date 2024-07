Reforma do Mercadão, em Americana, divide comerciantes e agrada frequentadores

Melhora na aparência do lado externo e readequação da parte elétrica foram destacadas; ventilação, trânsito e parede com umidade ainda são críticas

A reforma do Mercado Municipal de Americana, entregue pela prefeitura no último dia 30, dividiu comerciantes e agradou frequentadores ouvidos pelo LIBERAL nesta segunda-feira (15).

Parede descascada e com umidade no lado externo do prédio foi alvo de críticas – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Embora vários dos entrevistados tenham destacado a melhora na aparência do lado externo e a readequação da parte elétrica, a parede do prédio que fica em frente à linha do trem, a ventilação e questões envolvendo o trânsito são reclamações.

As obras foram iniciadas em janeiro deste ano e previam melhorias em estruturas, iluminações e mobiliários, com investimento de R$ 912,6 mil. A pintura retomou as cores originais do local, inaugurado em 1959.

Para comerciantes, a revitalização teve pontos positivos, mas deixou de lado alguns problemas. A vendedora Maura Aparecida do Nascimento Loiola, 64, destacou o maior número de vagas para idosos na entrada da Rua Anhanguera.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A gente via os velhinhos estacionarem lá longe e virem até aqui de bengalinha e debaixo de chuva”, contou.

No entanto, ela criticou as faltas de manutenções dentro do prédio e de instalação de uma lombofaixa na Rua Anhanguera. Ainda nesta via, há duas floreiras que estariam atrapalhado o trânsito. O estacionamento estaria sendo utilizado por pessoas que não estão no Mercadão. Por fim, os vasos sanitários dos banheiros estão descolados.

A prefeitura informou que a revitalização não contemplava a parte interna, exceto pelos sanitários – que passarão por manutenção nos vasos. Porém, no ano passado, foram realizadas reformas no telhado e na parte elétrica.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Quanto à floreira, está sendo avaliada a redução ou uma pintura sinalizadora, e à lombofaixa, o setor de Trânsito da administração constatou que não era necessária, uma vez que “o alargamento da calçada já reduziu a velocidade dos veículos que passam pela via.”

Revitalização foi entregue pela prefeitura no último dia 30 – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Ventilação

Já as irmãs comerciantes Solange e Silmara Zangiácomo, de 58 e 56 anos, respectivamente, se disseram “muito satisfeitas” com a reforma e com a readequação da parte elétrica. Entretanto, elas lembraram da necessidade de melhorar a ventilação. O Executivo confirmou que essa melhoria deverá ser feita.

Outro vendedor, que não quis se identificar, reclamou que a revitalização do lado externo não contemplou uma parede descascada e com umidade que fica em frente à linha do trem. Segundo a prefeitura, essa melhoria será iniciada nos próximos dias.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Entre os frequentadores, a avaliação é positiva. O ajudante geral Josemar dos Santos, 62, aprovou a pintura, assim como a advogada Aline Valadares, 35, que sugeriu a realização de apresentações musicais ao lado do estacionamento.

Os irmãos Eder e Ediney Nunes, de 56 e 54 anos, respectivamente, afirmaram que não fariam qualquer mudança no local. “Parece que eu voltei para os tempos antigos. Deu uma nostalgia, ficou lindo”, disse Ediney.