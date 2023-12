Reforma do Mercadão de Americana começa dia 2 de janeiro

Com um investimento total de pouco mais de R$ 1 milhão, a previsão é que os trabalhos se estendam ao longo de cinco meses

As obras de reforma e revitalização do Mercado Municipal de Americana, o Mercadão, começam no dia 2 de janeiro de 2024, próxima terça-feira.

Com um investimento total de pouco mais de R$ 1 milhão, a previsão é que os trabalhos se estendam ao longo de cinco meses.

Secretário disse que durante as obras, funcionamento do Mercadão será mantido regular – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros afirmou que, durante o período das obras, o funcionamento do Mercadão será mantido de maneira regular.

A estratégia adotada envolve a execução das intervenções por etapas, visando concluir os trabalhos da forma mais rápida possível e reduzir ao máximo qualquer impacto nas operações do local.

O projeto de reforma, anunciado pela prefeitura em julho do ano passado, abrange a reorganização visual tanto do prédio principal quanto do anexo, incluindo a conexão entre ambos, padronização de pintura, e a criação de um pátio externo para a realização de eventos.

Entre as melhorias planejadas estão a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro na divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano como bancos, lixeiras, jardineiras e espaços de convivência.

Também está prevista a instalação de piso de pedra portuguesa na parte externa, o alargamento da calçada da fachada principal, padronização dos toldos e coberturas, iluminação externa em LED e pintura viária.

A acessibilidade será aprimorada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo a construção de rampas de acesso, melhorias na circulação interna, adequação do piso e a criação de vagas preferenciais no estacionamento.

O secretário destacou ainda que a pintura de todo o mercado será realizada, devolvendo ao prédio as cores originais, cujo estudo foi concluído neste mês de dezembro. O Mercadão foi inaugurado em julho de 1959.

Licitação

Em março deste ano, a Prefeitura de Americana publicou a abertura da licitação para a contratação da empresa responsável pela reforma e revitalização, com um investimento total de R$ 1.035.066,57.

Os recursos são provenientes de dois convênios e contrapartida do município.

Um dos convênios, no valor de R$ 500 mil, é resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Roque Barbiere (Avante), com contrapartida de R$ 71.972,72 da prefeitura.

O segundo convênio, de R$ 350 mil, é oriundo de um prêmio recebido pelo programa municipal Comitê de Retomada Econômica, no concurso “Boas Práticas”, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, com contrapartida de R$ 113.093,85 do município.