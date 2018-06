Reforma do ginásio do Zanaga deve começar em 30 dias

O Prefeito de Americana, Omar Najar, assinou nesta segunda-feira (25), junto ao secretário municipal de esportes, lazer e juventude, Osvaldo Klein Neto, o Foca, a contratação de empresa para a reforma do ginásio de Esportes Roberto Polati, no bairro Antonio Zanaga I. Além da reforma, está prevista a construção de uma pista de skate no local, sendo que as obras devem começar em até 30 dias.

A contratação da empresa foi possível a partir da vinda de uma verba de R$ 473.705,78 mil ao município, referente a uma emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O secretário de esportes explicou que o pedido ao deputado aconteceu há cerca de dois anos, por meio do vereador Juninho Dias. “Ficamos muitos felizes com a vinda deste dinheiro, porque vamos disseminar mais o skate, já considerado como esporte, além de trazer melhorias para quem usa o local, o maior ginásio de Americana”, explicou Foca.

Ele ainda disse que metade da verba é destinada para a construção da pista e a outra para reforma nas como melhorias no banheiros, iluminação e mobilidade, por exemplo.

Para o prefeito, esta foi uma importante conquista para a cidade. “Para mim, poder ajudar de alguma forma a toda população é uma grande satisfação. Espero que os moradores cuidem bem do prédio e desfrutem, da melhor forma, daquilo que é deles”.

A previsão para o começo das obras, que serão realizadas pela empresa THI Engenharia e Arquitetura Ltda, a vencedora do processo de licitação, é para daqui 30 dias.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude informa que as escolinhas esportivas que funcionam no local não serão afetadas pela reforma.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.