Reforma de maternidade se torna prioridade no HM

Com a entrega da reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, a próxima obra no radar para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi passa a ser a da ala da maternidade. A Prefeitura de Americana quer um espaço que ofereça diferentes tipos de parto, segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Prefeito Chico Sardelli (PV) apontou que busca mais recursos para a realização da obra – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Que a mamãe possa escolher o tipo de parto que quer, se é na banheira, se é na bola, se é no solo, se é no chuveiro”, disse o secretário nesta quinta-feira. De acordo com ele, essas são as práticas “humanizadas” preconizadas pela Rede Cegonha, do Ministério da Saúde.

Danilo estima um custo de R$ 3 milhões. O valor inclui reforma, equipamento e mobiliário. No ano passado, o deputado federal Carlos Zarattini (PT) já destinou R$ 300 mil para essa finalidade, por meio de uma emenda parlamentar.

O prefeito Chico Sardelli (PV) apontou que busca mais recursos para a realização da obra. “É uma briga muito grande e boa para nós buscarmos recursos e podermos atender com humildade e dignidade”, afirmou.