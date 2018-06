Reforma da UBS São Vito atinge 80% do cronograma

Cerca de 80% do cronograma da reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Vito já foram cumpridos, de acordo com informações da Secretaria de Saúde de Americana divulgadas nesta quinta-feira. Assim, a previsão é que a unidade possa retomar os atendimentos para a população nas próximas semanas – o prazo exato não foi divulgado pela prefeitura.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A UBS São Vito precisou paralisar os atendimentos no início de maio para que fosse possível uma avaliação detalhada sobre alguns problemas estruturais apresentados. Após análise, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciou os trabalhos de reforma e manutenção, não havendo a necessidade de demolição por conta das rachaduras e infiltrações presentes no imóvel.

Com isso, foi possível realizar reparos em todas as trincas de dilatação e nos sanitários, os quais apresentavam vazamentos, além de reparos no telhado, substituição de calhas e rufos e pintura interna e externa.

Agora resta apenas instalar aproximadamente 50 metros de alambrado e a substituição de algumas telhas, segundo a Secretaria de Saúde. Atualmente, os usuários precisam se deslocar até a unidade do bairro Cariobinha, um percurso de aproximadamente nove quarteirões.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.