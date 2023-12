Serviço começou nesta semana - Foto: Marcelo Rocha/Santa Casa de Chavantes

A reforma da maternidade do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, começou nesta semana. Por conta da obra, segundo a prefeitura, houve um remanejamento no hospital.

Toda a estrutura da maternidade migrou, temporariamente, para a ala 3. Por sua vez, os leitos e os pacientes da ala 3 foram deslocados para o setor pós-cirúrgico da ala 1.

O primeiro passo da reforma, anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em 30 de novembro, foi o isolamento do espaço e o início da desmontagem da antiga estrutura.

Também está sendo feita a remoção do forro do teto, portas, armários, caixas de tomadas, vasos e pias dos sanitários. Ainda nesta semana, vai começar a retirada de todo o piso.

“É a largada para uma das mais importantes obras já realizadas na Saúde em Americana. São mais de 40 anos desde a inauguração sem uma intervenção como essa, que era muito pedida. Estamos investindo em um espaço sensível para o município, que é o local de nascimento de tantos americanenses todos os anos”, disse Chico, via assessoria de imprensa.

Ao final da obra, a maternidade contará com 22 leitos (sete apartamentos), dois leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências.

A unidade também terá novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024. Trata-se de um investimento de R$ 2,8 milhões.

O valor inclui R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira (PL), intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi (sem partido); R$ 300 mil de emenda do deputado federal Carlos Zarattini (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana (PT); e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, entidade responsável pela gestão do HM.