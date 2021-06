Reforma da Estrada Ivo Macris vai custar R$ 13,4 milhões

A recuperação da estrada Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia, custará R$ 13,4 milhões. A obra está prevista na fase três do programa Novas Vicinais, do governo paulista. O valor da reforma foi anunciado nesta quinta-feira (10) pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que pleiteou a conquista.

Ivo Macris é motivo constante de reclamações por conta de seu péssimo estado de conservação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A inclusão da estrada na fase três já havia sido anunciada no início de maio pelo vice-governador Rodrigo Garcia, recém-filiado ao PSDB. “Em março deste ano, confirmamos que o governo do estado iria assumir esta obra, que é de responsabilidade municipal, e hoje tivemos a grata notícia que a Ivo Macris será contemplada na segunda-feira próxima (14), na fase três do Novas Vicinais”, disse o parlamentar.

A obra compreende a recuperação de 15,8 quilômetros de via. As melhorias abrangem restauração da pista, inclusive com três rotatórias, aperfeiçoamento na sinalização e drenagem. A via é motivo de reclamação constante de moradores e motoristas.

As péssimas condições da estrada motivaram a administração do ex-prefeito Omar Najar (MDB) a entrar com um processo contra o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

A judicialização do caso foi sugerida ao Executivo pelo MP (Ministério Público). O objetivo era identificar se os problemas na estrada foram originados por falhas na execução da pavimentação, feita pelo Estado, ou por falta de conservação, o que já seria responsabilidade do município.

No processo que está em tramitação na 2ª Vara Cível de Americana, uma perícia foi solicitada e realizada por um profissional independente, mas o resultado ainda não é conhecido.

O programa de recuperação das vicinais tem como objetivo recuperar e pavimentar as vias municipais. Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas a Estrada Municipal Mineko Ito, que liga Sumaré a Honda Automóveis, foi beneficiada pelo pacote das duas primeiras fases.