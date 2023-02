Reforma da Emef Paulo Freire, em Americana, começa em março

Licitação foi homologada nesta quarta-feira; Secretaria Municipal de Educação vai investir R$ 1,7 milhão com recursos próprios

A Emef (Escola Municipal de Educação Fundamental) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, tem reforma prevista para março, conforme a Prefeitura de Americana informou nesta quarta-feira.

Os trabalhos serão executados pela Conspek Construtora e Consultura, vencedora de uma licitação que foi homologada pelo Executivo nesta quarta. A Secretaria Municipal de Educação vai investir R$ 1,7 milhão com recursos próprios da pasta.

Os serviços incluem ampliação e redimensionamento da secretaria e da sala da direção, construção de sanitários com acessibilidade, instalação de cobertura metálica entre o pátio e a quadra e substituição de 2,3 mil m² de telhas de barro por telhas termoacústicas, nos blocos A e B e na área administrativa. Ao todo, cerca de 70% do telhado será trocado.

Segundo a prefeitura, os 1.058 alunos da unidade não precisarão ser realocados durante as obras, que obedecem um cronograma de execução planejado de forma a reduzir o impacto no cotidiano escolar.

O prefeito Chico Sardelli (PV) visitou a escola nesta quarta, acompanhado do vice Odir Demarchi (PL), do secretário de Educação Vinicius Ghizini e da secretária adjunta da pasta, Evelene Ponce Medina.

“Sabemos que um país, uma cidade, um estado não se desenvolve se não tiver educação, e o investimento que anunciamos segue esse entendimento. Hoje trabalhamos para que Americana seja diferenciada em diversos aspectos, principalmente na educação”, declarou Chico.

A administração municipal ressaltou, ainda, as intervenções realizadas na Emef por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, que possibilita o repasse de recursos financeiros às unidades escolares municipais para investimento em melhorias.

De acordo com o Executivo, a quadra 2 ganhou iluminação e novo piso de alta performance para as atividades de educação física, e a quadra 1 e as arquibancadas foram totalmente pintadas. O telhado também passou por reforma.

A escola ganhou ainda três novas salas e um almoxarifado em drywall, além de novos mapas, circuito de câmeras e iluminação na frente do prédio.