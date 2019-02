Obra amplia queixas de falta de água em Americana

A troca no sistema de decantação das ETAs (Estação de Tratamento de Água) de Americana tem causado e intensificado problemas de falta d’água. Moradores de oito bairros relataram torneiras secas ao LIBERAL entre a semana passada e domingo. Alguns deles têm ido às casas de familiares para tomar banho e lavar roupa.

Segundo a prefeitura, com a reforma dos decantadores (tanques usados no tratamento de água), a oferta de água está reduzida. O período crítico já havia sido previsto pelo prefeito Omar Najar no mês passado. Foto: DAE de Americana / Divulgação

O vendedor Jhonatan Roberto Campos, de 29 anos, morador do São Jerônimo, diz que falta água todos os dias no bairro. De acordo com ele, geralmente o líquido começa a escorrer pelas torneiras perto de meia-noite e o fluxo é interrompido por volta das 6h. Porém, entre quinta e domingo, não chegou água nem de madrugada. “Tem que ir para casa de parente”, conta.

A vendedora Jéssica Melo, de 29 anos, também residente no São Jerônimo, precisou se deslocar até a casa da mãe, em Santa Bárbara d’Oeste, para lavar roupa. Desde outubro, narra a vendedora, tem faltado água todos os dias. Na sexta, as torneiras ficaram secas de vez, e o abastecimento só voltou nesta segunda-feira.

Thayná Pernonian, de 23 anos, moradora do Parque Gramado, afirma que a água parou de chegar no sábado à noite. O abastecimento foi retomado na tarde de ontem. Segundo ela, desde a época do Natal tem havido problemas no abastecimento de uma a duas vezes por semana, mas não como esse.

Moradores do Jardim Jacyra, Jardim São Paulo, Parque da Liberdade, Vila Dainese, Jardim Brasil e São Roque também relataram problemas.

De acordo com a prefeitura, a troca no sistema de decantação é necessária para aumentar a eficiência no tratamento da água. A ETA 1 é da década de 1950, e os equipamentos mais novos foram adquiridos nos anos 1970, diz a prefeitura. O serviço de troca do sistema de decantação, iniciado no fim de janeiro, deve durar seis meses e custar R$ 2,5 milhões.

Enquanto isso, há uma redução de 15% a 20% no volume de água tratada disponível, já que foi preciso desligar um decantador para a desmontagem da estrutura.

Depois que o trabalho estiver terminado, o volume de água tratada disponibilizado por segundo deve passar dos atuais 900 litros para algo em torno de 980 a 1 mil litros, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto).