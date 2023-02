Refis de Americana pode abranger R$ 300 mi em dívidas tributárias

Cerca de R$ 300 milhões em dívidas tributárias podem ser negociadas no Refis previsto para este ano, em Americana. A prefeitura tem feito estudos para a realização do programa, que prevê planos de desconto no valor de multas e juros para cidadãos inadimplentes.

As informações foram reveladas pela Secretaria de Fazenda, em resposta a um requerimento do vereador Juninho Dias (MDB). No documento, a pasta diz que o programa está em fase de elaboração de minuta de lei e, se tudo correr bem, deve ser colocado em prática entre abril e maio.

Prefeitura de Americana pode adotar Refis novamente neste ano – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A última vez que a prefeitura realizou o Refis foi em 2021, quando R$ 34 milhões foram negociados. Na oportunidade, o programa durou 215 dias e permitiu a negociação dos débitos por meio de parcelamento, com pagamento em até 48 vezes, além descontos de até 95% em juros e multas.

“O Refis provoca um aumento na arrecadação do município, o que proporciona uma possibilidade de alocar novos projetos e programas, desde que estejam de acordo com o planejamento do chefe do Executivo”, afirma a Secretaria de Fazenda.

A pasta também aponta que, de acordo com a Constituição Federal, as receitas provenientes de dívida de impostos precisam ser direcionadas para manutenção do ensino, com 25% do total, e para o setor da saúde, com 15%.

COBRANÇA

No requerimento, Juninho fez questionamentos sobre a possibilidade do retorno do Refis neste ano e destacou a importância do programa tanto para os moradores quanto para o orçamento municipal.

O parlamentar também cobrou a execução do Refis por meio de uma indicação, documento usado pelos vereadores para sugestões de projetos e ações.

“Inserir o programa no calendário municipal tem um impacto enorme para o desenvolvimento do município e para a organização no orçamento familiar, financeiro e empresarial”, comentou.