Refis 2023: Americana já negociou quase R$ 14 milhões em dívidas

A Prefeitura de Americana já negociou mais de R$ 13,9 milhões por meio do programa de incentivo ao pagamento de débitos de qualquer natureza – o Refis, até o dia 5 de julho. O prazo para negociações foi iniciado em abril e se encerrará em agosto, podendo ser prorrogado até a data limite de 31 de dezembro.

Segundo a administração, nesse período foram feitos 10.660 pedidos de negociação, sendo 8.683 presenciais e 1.977 por meio da plataforma digital 1Doc. Cerca de R$ 8,1 milhões já foram creditados aos cofres públicos.

No mesmo período de 2021, o programa havia negociado cerca de R$ 13,2 milhões, com R$ 7,7 milhões já pagos. Na ocasião, foram 9.594 pedidos de negociação, com 6.648 realizados presencialmente e 2.946 pelos meios digitais.

“Os números apresentados são muito bons, mostram que o Refis era necessário e que o americanense quer ficar em dia com a sua cidade. O Refis oferece uma ótima oportunidade aos contribuintes, e também eleva a arrecadação do município, permitindo novos investimentos”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

O programa conta com descontos de até 95% em juros e multas. Segundo a Secretaria de Fazenda, as condições previstas têm parcelas de até 48 vezes, como habitualmente ocorre no lançamento dos programas de benefícios de parcelamento. Para dívidas acima de R$ 960 mil, existe a possibilidade de parcelamento em até 72 vezes.

Em todas as situações, o vencimento é de no máximo cinco dias contados a partir da emissão do boleto bancário.