Referência regional, FAM completa 25 anos em Americana e constrói novo prédio em campus

A FAM (Faculdade de Americana) completa, nesta sexta-feira (9), 25 anos de fundação. Fundada em 1999, ela se tornou referência no ensino superior na região, com mais de 20 mil alunos formados. Hoje, oferece mais de 30 cursos e constrói um novo prédio no atual campus.

A faculdade surgiu de um sonho do professor Florindo Corral, no final dos anos 90. No segundo semestre de 1999, a instituição já contava com os cursos de administração, letras e pedagogia, além do de turismo, oferecidos no período noturno no prédio do antigo Colégio Bandeirantes, hoje Instituto Educacional de Americana.

Em 2002, a sede da FAM se mudou da Avenida Paulista para o endereço atual, no Jardim Luciene, um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, 200 salas de aula, 90 laboratórios, bibliotecas e praça de alimentação.

A faculdade teve outros dois marcos: a abertura do curso de direito em 2007 e de medicina veterinária, em 2017. Cinco anos depois, surgiu ainda o Hospital Veterinário para animais de pequeno e grande porte.

Campus da FAM – Foto: Willian Gregio/Divulgação

Diretora acadêmica da FAM, Célia Jussani destaca a qualidade do ensino da instituição e um tripé que envolve pesquisa e atividades sociais.

“A qualidade do ensino de um curso é o ponto principal para se alcançar melhores resultados. A qualidade do ensino é gerada de acordo com a titulação e capacitação do docente, infraestrutura para as aulas, visitas técnicas e aulas práticas, a gestão do curso e da instituição”, comenta Célia.

“Contudo, é necessário pensar que o ensino deve estar atrelado à pesquisa, seja realizada na própria instituição com a busca de fundamentação teórica e reflexão que gera conhecimento ou na discussão dos resultados de pesquisas de ponta, mesmo as realizadas em outras instituições ou organizações. Além disso, é preciso que o ensino e a pesquisa sejam a base para a realização de atividades de extensão, ou seja, aquelas atividades realizadas pelos alunos em locais da comunidade, gerando a melhoria para a sociedade de uma forma geral. Eis, então, o tripé ensino-pesquisa-extensão”, afirma a diretora acadêmica.

Atividades práticas e eventos de capacitação e troca de experiências são parte da vida acadêmica da FAM. Além de clínicas-escolas em cursos de saúde e de atendimentos como os promovidos pelo Hospital Veterinário, a faculdade realiza ainda eventos em prol da comunidade, como o Encontro com Educadores e o Emprega FAM.

Em boa parte das ações e eventos, há a participação dos próprios estudantes. “Acredito que a motivação dos alunos para tornar essas experiências enriquecedoras para sua formação é o diferencial para a qualidade do ensino. O engajamento dos alunos nas atividades acadêmicas, o entendimento da sua importância enquanto cidadão, como parte da comunidade, o que pode contribuir para crescimento da sociedade, é o que faz um curso ou uma instituição ter alta qualidade”, comenta Célia.

Projeto do novo prédio da FAM – Foto: Reprodução

Novo prédio e expansão

A FAM constrói um novo prédio anexo no campus. A expectativa é de que, com a nova estrutura, seja possível a inauguração de uma clínica com atendimento de baixo custo à população. Participariam da clínica áreas como farmácia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, nutrição, pedagogia, fonoaudiologia e odontologia.