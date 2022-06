Redução no uso de carro diminui emissão de CO2 em três cidades da região

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré registraram queda na quantidade de emissão de CO2 (dióxido de carbono), o mais importante gás de efeito estufa, causador do aquecimento global e das mudanças climáticas. Para especialista, diminuição está atrelada à redução do uso de carros em virtude da crise econômica.

Os dados são referentes ao ano de 2019, estimativa mais recente disponível e foram divulgados nesta segunda-feira pelo SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa).

Na contramão, Nova Odessa e Hortolândia, também integrantes da RPT (Região do Polo Têxtil), tiveram um leve aumento no volume de emissão em comparação com o ano de 2018. Juntos, os cinco municípios emitiram, em 2019, 1.798.885 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, 26.919 a menos do que no ano anterior, quando foram lançados 1.825.804.

“Mesmo não sendo muito grande, é uma queda significativa. A emissão de CO2 está fortemente relacionada ao impacto no aquecimento global e não se trata apenas de mudanças ambientais que são naturais do planeta, mas especialmente àquelas causadas pelas atividades humanas como industrialização, transporte”, comenta Silvia Gobbo, professora do Instituto de Geociências e Ciências Exatas na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro.

De acordo com ela, quando ocorre o aquecimento global, joga-se mais energia no sistema, principalmente o hidrológico, o que provoca um desequilíbrio principalmente das chuvas. “E em situação de aquecimento global, a gente espera climas extremos, ou seja, chuvas devastadoras, tempestades de ventos, desastres”.

Nos municípios de Americana, Santa Bárbara e Sumaré, a queda na emissão de CO2 foi puxada, principalmente, pelo setor de energia. “Essa diminuição tem uma forte relação com o uso de veículos, seja na frota urbana (ônibus e carros oficiais) ou na privada. “As pessoas estão usando menos carro, muito por conta de uma crise econômica que começou em 2018 e desde então vem se acelerando, o que consequentemente elevou o índice de desemprego. E quando as pessoas não têm emprego, salário, adotam meios de transporte mais em conta ou mesmo andam à pé ou de bicicleta”, afirma Silvia.

Nas três cidades, juntas, a emissão de dióxido de carbono pelo setor de energia passou de 1.070.460, em 2018, para 1.029.695, em 2019. Ao mesmo tempo que o setor é responsável pela diminuição de CO2 na atmosfera, é também o que mais lança o gás, já que mais da metade das emissões, em 2019, cerca de 57%, são provenientes da energia.

O restante é decorrente do aumento da geração de resíduos, setores agropecuários e de processos industriais e da mudança do uso da terra [veja mais nesta página].

País – Olhando para as emissões globais, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os maiores poluidores climáticos, com cerca de 3,2% do total mundial ficando atrás apenas de China, EUA, Rússia e Índia. As emissões per capita do Brasil também são maiores que a média mundial. Em 2020, a média de emissão de CO2 por brasileiro foi de 10,2 toneladas brutas, contra 6,7 da média mundial.

O que engloba cada setor?

Energia – As emissões são provenientes da queima de combustíveis em atividades como transportes, indústria e geração de eletricidade.

Agropecuária – São contabilizadas as emissões provenientes da digestão dos animais ruminantes, que emite metano – o popular “arroto” do boi, do manejo de dejetos desses animais, do cultivo de arroz irrigado, da queima dos resíduos agrícolas do cultivo de cana-de-açúcar e algodão e as originadas pela forma de como os solos agrícolas são manejados.

Processos industriais – São consideradas as as emissões provenientes de transformações físicas ou químicas de materiais na indústria.

Resíduos – A emissão de CO2 está associada à disposição de resíduos sólidos em aterros controlados, lixões e aterros sanitários, tratamento

de efluentes líquidos domésticos, de efluentes líquidos industriais, incineração ou queima a céu aberto e, com menor contribuição, o tratamento biológico por meio de compostagem.

Mudança de uso da terra e florestas – Reporta as emissões brutas e líquidas relacionadas aos processos de mudanças dos estoques de biomassa e matéria orgânica existentes acima e abaixo do solo, além de emissões associadas à calagem do solo (etapa de preparação para o cultivo agrícola) em áreas recém desmatadas e emissões por queima de resíduos florestais.

Emissão de CO2 por município

Cidade 2018 / 2019 (em toneladas)

Americana 559.886 / 544.970

Santa Bárbara 282.995 / 276.416

Nova Odessa 123.931 / 130.763

Sumaré 596.895 576.947

Hortolândia 262.097 / 269.789