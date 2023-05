Redução no preço da gasolina ainda não aparece nos postos em Americana

Donos de postos alegam que o valor do combustível será reduzido com a troca de estoque, que deve acontecer nos próximos dias

Apesar de ter começado a valer nesta quarta-feira (17), a redução do preço médio na venda de gasolina tipo A para as distribuidoras, anunciada pela Petrobras na terça-feira (16), ainda não apareceu nas bombas de combustíveis de Americana. De acordo com a estatal, o valor foi reduzido em R$ 0,40, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78.

Na tarde desta quarta-feira (17), o LIBERAL visitou postos em Americana e constatou que os preços praticados ainda são os mesmos de antes do anúncio da Petrobras. Responsáveis pelos estabelecimentos ouvidos pela reportagem explicaram que o valor cobrado na bomba será menor a partir do momento em que uma nova remessa de combustível chegar.

Preços ainda não sofreram alteração em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O coordenador do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan, explica que o órgão deverá monitorar a mudança dos preços, a fim de garantir os direitos dos consumidores. No entanto, ele entende que a questão logística faz com que a atualização dos valores não seja instantânea.

“Estamos aguardando orientação do Núcleo Regional de Fiscalização. Todavia, informalmente, até a redução chegar as bombas tem um prazo, renovação de estoque, etc. Mas provável que iremos fazer algum acompanhamento, sempre pontuando pela ordem econômica, a livre iniciativa e a livre concorrência, pela defesa do consumidor, garantidos na Constituição Federal”, disse.

A expectativa de donos e gerentes de postos é de que a gasolina diminua entre R$ 0,30 e R$ 0,40 a partir da nova remessa de combustível, que deve chegar às bombas nos próximos dias. Dono de um posto no São Vito, Gugliardo Ardito Junior atribui a demora na mudança dos preços ao capital de giro, que é a relação entre os recursos disponíveis em caixa e as despesas a pagar.

“A maioria dos consumidores paga com cartão de crédito, que demora 30 dias para a gente receber. A gente também vende para empresa, vende para receber depois. Por isso, tem que desovar aquele combustível que comprou com preço mais alto, senão não compra o outro [mais barato]”, explicou.

A Petrobras ainda anunciou a queda do preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), mais conhecido como gás de cozinha, que será reduzido em 69 centavos por quilo no preço médio. Os estabelecimentos procurados pela reportagem disseram que a mudança também depende da troca de estoque, que deve acontecer dentro de uma semana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.