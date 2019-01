Redução de vereadores geraria economia de R$ 1,2 milhão por ano

A proposta de redução no número de vereadores em Americana, revelada com exclusividade pelo LIBERAL nesta terça-feira (15), geraria economia de ao menos R$ 1,2 milhão por ano à câmara, em um cálculo que leva em conta apenas o salário do vereador, dos três assessores e do estagiário a que cada um tem direito.

O projeto de emenda à LOM (Lei Orgânica do Município) foi apresentado por um grupo de quatro vereadores e visa reduzir de 19 para 15 o número de parlamentares em Americana. A proposta precisa ser aprovada por ao menos 13 vereadores (o quórum mínimo para mudanças na LOM é de dois terços). Se passar, só valerá para a próxima legislatura, que começa em 2021.

Atualmente, cada vereador recebe um subsídio de R$ 10,3 mil brutos. Seus assessores ganham salários de R$ 5,2 mil, R$ 4,4 mil e R$ 3,1 mil, e o estagiário, R$ 1,3 mil mensais. Se somado tudo, cada parlamentar custa R$ 24,5 mil mensais ao município, sem contar os encargos gerados pelos salários dos assessores e as despesas com telefone e combustível, por exemplo.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Temos que trabalhar com uma câmara mais enxuta, mais funcional, mais eficiente, uma empresa privada trabalha assim”, afirmou Welington Rezende (PRP), um dos autores da proposta. Também assinam a proposta os vereadores Geraldo Fanali (PRP), Juninho Dias (MDB) e Marschelo Meche (PSDB). Para levar o projeto a votação, são necessárias mais três assinaturas. A LOM estabelece que a câmara só pode apreciar emendas apresentadas por ao menos um terço de seus membros (sete).

A proposta surge em um momento em que algumas notícias têm gerado críticas à câmara. Na semana passada, o LIBERAL revelou que Geraldo Fanali (um dos autores do projeto de redução do número de vereadores) disse que um dos assessores lotados em seu gabinete na verdade trabalhava para o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso. No domingo, em entrevista ao LIBERAL, o novo presidente da Câmara, Luiz da Rodaben (PP), disse que, se é legal, o 13º salário tem de ser pago a vereadores – embora não haja nenhuma proposta neste sentido.

Welington, porém, afirma que isso não teve nenhuma relação com a proposta. O vereador diz que tem a ideia desde o ano passado, e não a apresentou antes para não colidir com o projeto de Meche que propunha a redução dos salários de vereadores pela metade (a proposta foi rejeitada em novembro).

O parlamentar afirma que o momento é propício para a apresentação da proposta, já que há um ambiente de mudança tanto na política nacional quando na própria condução do Legislativo local. Welington citou, por exemplo, a ideia de Rodaben de construir um prédio próprio, e diz que seu projeto vai ao encontro disso, porque, se aprovado, geraria economia no futuro.

O presidente da câmara disse que não conhece o projeto, mas diz que a proposta surgiu com força, em virtude do número de assinaturas. Afirmou que vai seguir o trâmite normal e irá para plenário. “Não vou segurar um minuto.”

A proposta cita um julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) de fevereiro de 2018 que julgou legal uma redução semelhante na Câmara de Ribeirão Preto.