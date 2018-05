Redução da frota será mantida nesta terça em Americana

O transporte público em Americana continuará nesta terça-feira (29) com horário reduzido e as linhas circularão com horário de sábado, em função a greve geral dos caminhoneiros que entra em seu 8° dia e gera a falta de combustível em quase todas as cidades do país.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a VPT (Viação Princesa Tecelã), concessionária do transporte público na cidade, a redução será de 30% da frota. A empresa afirmou entretanto que mesmo com essa diminuição de ônibus todos os bairros da cidade serão atendidos.

A VPT fez uma ressalva de que em horário de pico serão disponibilizados 80% dos carros para atender a demanda dos usuários do transporte coletivo.