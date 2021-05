Rede municipal recebe 651 inscrições para vagas em creches em Americana

As regiões com maior número de inscrições foram o São Jerônimo, Praia Azul e Antônio Zanaga; prefeitura quer suprir demanda com vagas ociosas na re pública e parcerias

A rede municipal de Americana recebeu 651 inscrições para creches. A projeção da Secretaria de Educação é conseguir atender à demanda por meio de vagas ociosas na rede municipal e parcerias.

As unidades de ensino receberam as inscrições entre 3 e 6 de maio. A documentação foi encaminhada à Secretaria de Educação, que conferiu e processou os dados, divulgados ao LIBERAL nesta sexta-feira (14). As famílias já estão sendo procuradas para realizar a matrícula. As regiões com maior número de inscrições foram o São Jerônimo, Praia Azul e Antônio Zanaga.

Secretário de Educação, Vinicius Ghizini estima que metade da demanda deve ser atendida com vagas na rede municipal. Os demais devem ser encaminhados para entidades e creches particulares – um chamamento público para 300 vagas está aberto até novembro.

Em abril, o prefeito Chico Sardelli (PV) divulgou que zerou a demanda por creches. O governo começou com 698 crianças aguardando e zerar a fila era uma das metas dos primeiros 100 dias da administração.

Ghizini reconheceu a importância das parcerias para conseguir atender à demanda por vagas no município.

“Temos conseguido atender mais rapidamente a demanda, mesmo com todas as limitações que temos da ampliação da rede por impossibilidade de concurso público. Quando pudermos reabrir, talvez consiga até ampliar a rede para ter um percentual maior na própria rede municipal”, afirmou o secretário.

Retorno presencial

Ghizini lembrou que as aulas presenciais estão previstas para retornar em 24 de maio, com rodízio de forma não obrigatória nas creches.

“A vaga está assegurada a partir do momento que é lançada no sistema. É definitiva, independente de estar no ensino remoto ou presencial”, garantiu o secretário.