A Rede MegaBrasil, que atua no ramo de vidros e esquadrias, e tem negócios na região, encerrou suas atividades e deixou clientes com prejuízos. Um deles foi o advogado de Nova Odessa Mário Vinha, que fez uma compra de R$ 40 mil em cheques pré-datados e não recebeu os materiais.

Unidade da rede em Americana: clientes estariam no prejuízo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com unidades em Americana, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba e Limeira, a empresa chegou a deixar uma mensagem nas redes sociais informando a possibilidade de entrar com pedido de recuperação judicial, mas fechou as portas.

“Faremos o possível para cumprir nossas obrigações pendentes e garantir uma transição tranquila para todos os envolvidos”, cita trecho da publicação.

Na unidade da Avenida Campos Sales, em Americana, por exemplo, o prédio já estava vazio e com placa de “aluga-se” nesta quinta-feira (4).

Sem receber

“Tenho vários vizinhos no Recanto das Águas que também efetuaram compras de valores consideráveis e não receberam os produtos. Por isso registrei um boletim de ocorrência sobre estelionato e vou pleitear na área cível a restituição dos valores. Assim como meus vizinhos, não consegui localizar ninguém que respondesse pela empresa”, diz Vinha.

O LIBERAL apurou que a proposta inicial da empresa para reparar a situação era de pelo menos fazer a restituição ao afetados com mercadorias que ainda estavam nas lojas.

A reportagem não conseguiu localizar advogados ou sócios da rede.