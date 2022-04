Rede de água do São Vito começa a ser trocada em maio

Previsão foi informada pelo superintendente do DAE, Carlos Zappia, durante participação no programa Liberal no Ar

Toda a rede de água do bairro São Vito, em Americana, começará a ser trocada em maio, daqui 15 a 20 dias. Garantido por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal, o serviço vai custar R$ 5,8 milhões e deve durar entre dez e 12 meses.

O objetivo é corrigir um problema estrutural da ligação. “O São Vito tem um problema seríssimo. É um bairro muito antigo, e as redes são de ferro fundido. E essas redes acabam entupindo”, disse o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia.

“É um bairro muito antigo, e as redes são de ferro fundido”, diz Zappia – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele informou a previsão de início nesta terça-feira, enquanto participava ao vivo do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). Ao todo, 19 km de rede serão trocados, conforme a prefeitura havia divulgado em dezembro.

De acordo com Zappia, haverá “pequenos problemas de interrupção” somente durante a interligação. “Mas a gente tem certeza de que o morador vai ficar muito contente, porque vai ter uma estabilização”, completou.

A programação do DAE também inclui a troca de 15 km de rede do Jardim São Paulo. A empresa responsável já está contratada, mas ainda não há uma data para os trabalhos começarem. O custo será de R$ 3,8 milhões, valor também obtido através do Finisa.

Segundo Zappia, o bairro possui uma tubulação de fibrocimento, que se desgasta ao entrar em contato com o solo e “vai ficando quase uma folha de papel”.

“Um tubo muito usado no final da década de 70, início da década de 80. Era um tubo prático, porque era fácil de ser manuseado e de baixo custo”, declarou.

Em determinados pontos, a rede fica ressecada. “A vibração do trânsito faz com que ela trinque com facilidade”, afirmou.

As obras fazem parte do programa Água na Torneira, que promove a troca contínua e a modernização da rede de abastecimento da cidade.

Vazamentos

Esses trabalhos ajudarão a minimizar os vazamentos. Atualmente, o DAE registra quase 300 ocorrências por dia, revelou Zappia.

“A maior parte dos vazamentos é em ligações de água, nessas ligações mais antigas. Tem ligações ainda de ferro. Infelizmente, nós temos. E temos uma ligação que é de uma mangueira de PEAD, mais antiga, que é a mangueira preta, que é de baixa qualidade. Na época, era o que se tinha, e ela racha”, comentou.