Recursos estaduais serão destinados para auxílio natalidade e funeral em Americana

Prefeitura de Americana informou que realiza levantamento para implantar benefícios – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os recursos estaduais enviados nesta segunda-feira (9) para atender famílias em calamidade pública ou vulnerabilidade social serão destinados em Americana para pessoas em vulnerabilidade temporária, auxílio natalidade e auxílio funeral.

O município recebeu R$ 58.556,15 do Governo do Estado de São Paulo para que a verba seja repassada no município através de benefícios eventuais.

Outros exemplos de benefícios eventuais são auxílio alimentação, suporte para enfrentamento de situações de calamidade pública, acesso à documentação, entre outros.

Segundo a SASDH (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos) da Prefeitura de Americana, estão sendo realizados os estudos e levantamentos para implantação dos benefícios eventuais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o Executivo, os benefícios estão previstos na lei do Suas (Sistema Único de Assistência Social) e na regulamentação do Conselho Municipal de Assistência Social.

“Os benefícios são: vulnerabilidade temporária, natalidade e funeral”, encerra a administração municipal.

Região

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré também foram contemplados pelo recurso do governo estadual.

Hortolândia recebeu R$ 69.572,83. A prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, informou que o montante será destinado ao pagamento do auxílio-funeral e do benefício eventual em vulnerabilidade temporária. “O montante beneficiará cerca de 200 famílias por mês, 50 com o auxílio funeral e 150 com o benefício temporário”, detalha a pasta.

Para Santa Bárbara, foram transferidos R$ 55.852,39. Questionada sobre a destinação, a prefeitura se limitou a dizer que “os recursos serão utilizados para o atendimento de famílias em vulnerabilidade social, conforme atendimento da Secretaria de Promoção Social”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Sumaré recebeu R$ 74.062,99. A prefeitura também foi indagada, mas não respondeu até o momento. Nova Odessa não foi contemplada pelo Estado.

Somando os quatro municípios, a RPT recebeu para benefícios de assistência social o valor de R$ 258.044,36. No total, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 9,8 milhões para um total de 406 municípios.

A transferência dos recursos foi feita aos municípios que já tenham regulamentado os benefícios eventuais localmente.