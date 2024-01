Recuperação do Viaduto Centenário, em Americana, está orçada em R$ 8 milhões

Prefeitura ainda busca recursos para execução do recapeamento e outros serviços previstos para o viaduto

A recuperação do Viaduto Centenário, um dos principais de Americana, está orçada em aproximadamente R$ 8 milhões, de acordo com informações da prefeitura. A obra, porém, está longe de sair do papel, já que o Executivo ainda busca recursos para execução dos serviços.

Além da fresagem (retirada do asfalto danificado) e do recapeamento completo, estão previstas melhorias relacionadas à drenagem, dilatação, ferragens e placas de movimentação, conforme noticiou reportagem do LIBERAL em janeiro de 2023.

Viaduto Centenário precisa passar por diversas melhorias – Foto: Diego Oliveira

O viaduto, que leva o nome do falecido político Ralph Biasi, ex-prefeito de Americana e ministro de Ciência e Tecnologia do governo de José Sarney, tem grande fluxo diário de veículos, principalmente para acesso e saída do Centro.

Porém, o asfalto da estrutura tem sido alvo de reclamações de motoristas e ciclistas. Em julho de 2021, a administração realizou obras de revitalização e mudou a sinalização do local, mas o pavimento não recebeu melhorias.

Na época, o prefeito Chico Sardelli (PV) contou ao LIBERAL que gostaria de fazer a recuperação, mas não sabia se a estrutura suportava o peso de uma obra desse porte. Para isso, a prefeitura contratou em 2022 uma empresa para fazer um estudo, que emitiu um laudo que deu aval para as intervenções.

Desde então, o chefe do Executivo tem tentando buscar alguma emenda parlamentar para fazer a recuperação, mas até o momento não conseguiu. Caso alguma verba seja oficializada, a prefeitura ainda terá de abrir uma licitação, finalizar a contratação e assinar a ordem de serviço, processo que deve demorar meses.