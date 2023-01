Reclamações sobre clínicas odontológicas viram alvo de preocupação

Segundo coordenador do Procon de Americana, Estevão Pavan, qualidade de tratamentos tem sido criticada - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Procon de Americana recebeu, em 2022, 72 reclamações de insatisfação quanto aos serviços prestados por clínicas odontológicas que se caracterizam pela rotatividade dos dentistas. O coordenador do órgão, Estevão Pavan, apontou que a situação preocupa.

Ele relatou o problema na última quarta-feira, durante entrevista no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). “Nada contra essas empresas. Não sei qual é o índice de satisfação delas, mas eu tenho recebido muita reclamação, e isso preocupa”, comentou.

De acordo com Pavan, há casos em que a empresa oferece tratamentos por meio de planos com parcelas “pequenas”, mas omite informações como número de meses de pagamento e taxa de juros.

Segundo o coordenador, por vezes, os clientes fazem até empréstimo para arcar com os custos, porém, depois, se arrependem. Eles reclamam, principalmente, de tratamento malfeito.

A rotatividade dos dentistas também incomoda, pois, toda vez que vai até a clínica, o paciente se depara com um profissional diferente. Diante dessas situações, a pessoa perde confiança no tratamento. No entanto, para cancelá-lo, ela precisa pagar uma multa.

“Ela vai na primeira vez para tirar um molde e, quando volta para o fazer o tratamento, é outro [profissional]. Quando ela volta na terceira vez para fazer um implante ou fazer o ajuste, já é outra pessoa. Aí o tratamento não é continuado, então acaba tendo problema”, disse.

Pavan recomenda que as pessoas procurem referência sobre o estabelecimento antes de fecharem acordo ou façam o tratamento com um dentista particular.

“Às vezes, você indo num dentista particular, pode sair até mais barato ou com o mesmo preço, só que você vai ter uma qualidade muito melhor”, afirmou.

O coordenador ressaltou que, quando recebe uma reclamação, o Procon notifica a clínica e busca uma solução para o problema. “Temos alguns resultados positivos, mas uma boa parte está indo para o Judiciário”.

‘RANKING’. Pavan citou essa situação após ser questionado sobre as principais reclamações recebidas pelo Procon. Segundo ele, casos envolvendo telefonia móvel estão no topo da lista, com problemas referentes a cobrança, fidelidade do plano e falta de sinal.

“Essas também são as que têm maiores resoluções. Eles [operadoras] têm um índice de resolução muito grande, porque têm praticamente um pessoal voltado só para atender o Procon”, disse.

A segunda colocação do “ranking” é de bancos e outras instituições financeiras, devido a situações que envolvem empréstimo consignado. Segundo Pavan, o terceiro lugar costuma variar, mas ele destacou, neste momento, as reclamações sobre as clínicas odontológicas.