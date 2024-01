Reclamações caem, mas demora de ônibus ainda gera queixas em Americana

Usuários do transporte urbano na cidade também criticam problemas com ar-condicionado de ônibus

Ônibus do transporte urbano de Americana oferecem ar-condicionado - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A quantidade de reclamações relacionadas ao transporte público de Americana caiu nos últimos três anos, segundo dados do setor de ouvidoria da prefeitura. Porém, a demora ainda gera queixas dos usuários, principalmente aos fins de semana, quando as linhas operam em número reduzido.

De 2021 a 2023, a Prefeitura de Americana registrou 405 reclamações relacionadas ao transporte público. O número, porém, tem caído ao longo dos anos. Ao todo, em 2021, foram 141. No ano seguinte, 139. Por fim, em 2023, até o momento foram 125.

Ainda de acordo com a administração, os principais tópicos das reclamações são horários, motoristas e manutenção – em 2022, a Sou Americana, responsável pelos ônibus, anunciou a troca de 30% da frota.

O LIBERAL foi na última semana ao Terminal Metropolitano, no Centro, e conversou com pessoas que aguardavam os seus ônibus. O vendedor Daniel Fernandes, de 50 anos, contou que estava no ponto há 40 minutos para pegar a linha que vai à Praia Azul. Segundo ele, a espera, por vezes, chega a uma hora.

“Você espera muito para pegar um ônibus da linha que quer. Aí quando chega, vem três, quatro de uma vez. Não consigo entender por que não distribui os horários”, disse.

Ele ainda contou à reportagem que, aos fins de semana, demora três horas para sair da Praia Azul e ir ao Mathiensen, já que precisa pegar dois ônibus.

Por sua vez, a dona de casa Silvete Ramos de Oliveira, 61, apontou que há poucos ônibus disponíveis no sábado de manhã, quando o comércio do Centro de Americana está aberto. Ela também disse que durante a semana as linhas ficam lotadas nos horários de pico.

Os ônibus cheios e a demora também foram destacados pela aposentada Maria Inês Stocco, 65, que relatou que chega a esperar uma hora no terminal para conseguir pegar a linha que vai ao Parque das Nações.

Porém, o maior incômodo para ela é a falta de ar-condicionado, principalmente nos dias de muito calor. Alguns veículos, embora tenham placas que indicam a presença da refrigeração, necessitam de manutenção e não conseguem utilizar o ar-condicionado. O LIBERAL conversou com um motorista de um ônibus sem refrigeração, que contou que passa muito calor à tarde.

Para conseguir resolver alguns dos problemas, a prefeitura solicitou à Sou Americana, empresa responsável pelo serviço de transporte público da cidade, a inclusão da linha 221, que atende à Praia Azul/Recanto, para aliviar a lotação nos horários de pico. Também foi pedido o aumento de mais um carro na linha Jardim da Balsa/Mário Covas.

Por fim, um ônibus sai às 21h do terminal para o Monte Verde e outro sai às 23h do Residencial Alabama/Mathiensen também para o Monte Verde.

A nova linha 221 aliviou um problema noticiado pelo LIBERAL em setembro deste ano. Por volta das 7h, na Avenida da Amizade, os veículos das linhas Jardim da Balsa/Praia Azul-Recanto e Jardim da Balsa/Avenida Brasil passavam reto nos pontos mais próximos ao cruzamento com a Avenida Campos Salles, prejudicando trabalhadores.

O consultor de vendas Lucas Oliveira, 24, que pega ônibus na região para trabalhar em uma firma no Jardim Bertoni, contou ao LIBERAL que o problema foi praticamente resolvido com a nova linha, mas a falta de ar-condicionado é o que tem mais incomodado os usuários.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) destacou que realizará o levantamento sobre os problemas e notificará a empresa responsável pelo transporte público. Quanto ao aumento da frota, a unidade tratará o assunto com a Sou Americana para buscar alternativas aos fins de semana.