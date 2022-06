Recinto do lobo-guará e outros espaços no Zoo de Americana são readequados

Iniciativa é parte de um conjunto de obras realizadas pelas equipes da Secretaria de Cultura e Turismo, - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

O recinto do lobo-guará que reside no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco” , em Americana, está passando por uma reforma total e readequação de espaço.

As mudanças incluem substituição completa da tela de proteção do recinto e tanque de água, troca da cobertura do abrigo, impermeabilização do piso do dormitório, pintura, poda sanitária em árvores do entorno e paisagismo do guarda-corpo, atendendo ao padrão do Zoológico.

A iniciativa é parte de um conjunto de obras realizadas pelas equipes da Secretaria de Cultura e Turismo, gestora do espaço, com recursos obtidos por meio da cobrança de ingresso para visitação do local.

Além do recinto do lobo-guará, também foi feita a troca do guarda-corpo no recinto dos papagaios-verdadeiro, para proteger os visitantes e os animais.

O setor extra e o quarentário, nome do espaço onde os animais ficam em quarentena quando chegam ao Parque ou ficam doentes, receberam melhorias elétricas, com troca de parte da fiação, instalação de novas lâmpadas e substituição de tomadas e interruptores.