Recepções do HM começam a disponibilizar cordão de girassol a pacientes com deficiências ocultas

As recepções dos prontos-socorros infantil e adulto (PSI e PSA) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, passaram a disponibilizar o cordão de girassol – acessório para identificação de pacientes com deficiências ocultas. A iniciativa foi implantada na última sexta-feira (26).

O uso deve garantir atendimento prioritário a pessoas com autismo, surdez, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), doença de Crohn, esquizofrenia e outras condições físicas, mentais e neurológicas que não são percebidas de imediato.

Nos dois PSs foram instaladas placas de PVC, com informações sobre o cordão de girassol e orientações para a retirada nas recepções. As equipes de recepcionistas do hospital foram treinadas para realizar o acolhimento e atendimento prioritário dos pacientes.

Para obter o cordão de girassol, o paciente deve comprovar a existência da patologia por meio de laudo ou declaração médica no momento de abertura de ficha nas recepções do PSA e PSI. A partir disso, o cordão será doado ao paciente.

“Para garantir o atendimento prioritário e mais ágil em outras oportunidades, cada vez que retornar ao HM o paciente deverá utilizar o cordão e comprovar a existência do transtorno oculto”, disse a psicóloga clínica do hospital e presidente da Comissão de Humanização da Chavantes, Ana Cláudia Vieira Bessa.

A iniciativa tem por objetivo evitar que pessoas que apresentam desenvolvimento atípico passem por situações de constrangimento ou conflito na hora de usufruir de seus direitos legais.