Homem é preso após furtar R$ 20 mil em joias e esquecer alvará de soltura durante crime em Americana

Um homem de 42 anos foi preso na tarde deste domingo (5), em Americana, após furtar uma residência, no Jardim Santana, e fugir com diversas joias avaliadas em R$ 20 mil. Ele havia deixado o sistema prisional quatro dias antes e acabou esquecendo o alvará de soltura no local do furto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima, de 46 anos, foi até a delegacia de Americana prestar queixa do assalto por volta de 16h, onde encontrou com os patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em conversa com os guardas municipais, a vítima contou que, por volta de 13h, uma pessoa invadiu sua casa, na Rua Piauí, e fugiu levando 39 relógios de pulso, 41 anéis, 14 gargantilhas, cinco pulseiras, 15 pares de brinco, 22 pingentes, sendo todas as peças de ouro, um celular e um carregador.

As peças em ouro, avaliadas em R$ 20 mil foram devolvidas à vítima – Foto: Gama / Divulgação

Em posse da descrição do suspeito e do alvará de soltura, os guardas iniciaram buscas pelo bairro até que, na Rua Carlos Gomes, encontraram um homem que batia com as informações usando um anel de brilhante. Ele foi parado e, durante buscas na mochila que ele usava, os patrulheiros encontraram todos os itens, além de um tênis e um boné.

Indagado, ele confessou o furto, afirmou que já tinha prestado serviço de pintura no local e por isso reconhecia o imóvel, o que facilitou a ação. Afirmou ainda que esteve preso nos últimos quatro meses, sendo solto há quatro dias e que era viciado em drogas, por isso cometeu o crime.

Ele foi levado a delegacia de Americana, onde o dono da casa reconheceu as joias e o celular, mas desconheceu o tênis e o boné apreendidos. Uma segunda vítima esteve na delegacia e reconheceu os demais itens, além disso, disse que junto com as vestimentas furtadas, um notebook também foi levado pelo mesmo ladrão no sábado (4).

O par de tênis e o boné tinham sido furtados de uma outra residência no sábado, além de um notebook, que não foi recuperado. – Foto: Gama / Divulgação

O homem confessou os dois furtos e foi autuado em flagrante. Todos os bens foram devolvidos às vítimas, exceto o notebook, que já tinha sido vendido a uma outra pessoa não identificada.