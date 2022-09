Recém-reformada, quadra do São Vito sofre com alagamento

Havia água tanto na quadra quanto na arquibancada do ginásio após chuva desta segunda-feira

Recém-reformada pela Prefeitura de Americana, a quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito, ficou alagada em meio à chuva desta segunda, no período da manhã. O problema é recorrente no ginásio, que será reformado pelo Executivo.

Na noite desta segunda, em resposta ao LIBERAL, a Secretaria de Esportes informou que “irá realizar obras no ginásio para corrigir o problema”. O processo está em fase de cotação de preços.

Reforma da quadra foi entregue pela administração municipal no último dia 1º – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Havia água tanto na quadra quanto na arquibancada do ginásio. Houve situação semelhante, inclusive, durante os Jogos Regionais de 2019, o que impediu a realização de uma partida de vôlei no local.

No último dia 15, em sessão na câmara, o vereador Gualter Amado (Republicanos) reclamou das goteiras e mostrou um vídeo da quadra encharcada.

A reforma da quadra foi entregue pela administração municipal no último dia 1º. O espaço teve o piso substituído por material vinílico. O banco de reservas também passou para reforma, e as arquibancadas receberam nova pintura.