Recém-instalada, galeria pluvial cede na região do Jardim Boer

Uma galeria de água pluvial recém-instalada cedeu na Rua Bom Recreio, esquina com a Rua André Gallardo Caro, no Jardim Boer, em Americana. Segundo moradores, a obra foi executada há dois meses pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Obra no Jardim Boer foi realizada há dois meses, mas não resistiu devido às chuvas – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Eles [Sosu] vieram, fizeram o serviço, depois de muita demora. Na primeira chuva tudo começou a cair. Desmoronou”, relatou o programador backend júnior, Vinicius Gabriel da Silva David, de 25 anos, que mora próximo ao local.

De acordo com ele, as chuvas que caíram na região nas últimas semanas foi a causa do problema. “Como muita gente faz caminhada no entardecer e de manhã também passa muito carro isso pode até aumentar ainda mais o problema e pode ser que alguém se machuque”, disse.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Americana informou que a Regional Administrativa do São Vito colocou este reparo no cronograma de serviços. A previsão é que o trabalho seja realizado na próxima terça-feira, dia 15.

