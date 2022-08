Recapeamento começa na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana

Obra vai contemplar as três pistas, no trecho entre o portal e a Avenida Nossa Senhora de Fátima

Uma obra de recapeamento asfáltico teve início na Avenida Antônio Pinto Duarte nesta quinta-feira, em Americana. O serviço, segundo a prefeitura, vai contemplar as três pistas da entrada da cidade.

Ainda de acordo com a administração, o recape será feito no trecho entre o portal e a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O Executivo não divulgou uma previsão para o encerramento dos trabalhos.

O início da obra foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli (PV), pelo vice Odir Demarchi (PL) e pelo secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, durante visita ao local.

Serviço faz parte de um pacote de obras de recapeamento, com investimento de R$ 9 milhões – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“É um benefício muito importante para toda a população. Estamos, eu, o Odir, o secretário Adriano e toda a nossa administração empenhados em fazer o melhor para a cidade. A recuperação e conservação das vias são investimentos que estamos fazendo e que beneficiarão todos os bairros”, disse Chico, via assessoria.

O serviço faz parte de um pacote de obras de recapeamento que contam com investimento total de R$ 9 milhões. Os trabalhos são custeados por meio de uma linha de crédito obtida junto ao Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), do governo federal.

“Vai ficar muito bom esse serviço que será realizado, valorizando a entrada da cidade, trazendo qualidade de vida. A população merece. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais nossa cidade”, afirmou Odir.

REMODELAÇÃO. A região do portal de entrada também vai passar, possivelmente ainda neste ano, por uma remodelação geométrica. Orçada em R$ 4,2 milhões pela prefeitura, a obra vai acabar com as rotatórias e colocar semáforos no lugar, conforme o LIBERAL noticiou no mês passado.

Adriano também citou outras obras viárias previstos para a cidade. “Com o recapeamento das pistas do portal, da Avenida da Saudade, até o Viaduto Ralph Biasi, e posteriormente com a remodelação da rotatória do portal, vamos entregar um conjunto de melhorias muito bom para a cidade”, declarou o secretário.