Recape na região da Avenida Nove de Julho acaba neste sábado

Investimento de R$ 958 mil abrange 19.645 metros quadrados de vias recapeadas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Americana retomou, na última quinta-feira, as obras de recapeamento asfáltico na região da Avenida Nove de Julho, no São Domingos, com investimento de R$ 958 mil. Os trabalhos serão concluídos no local neste sábado, e a pintura de sinalização de solo está prevista para ser executada na próxima segunda-feira.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), intermediada pelo vereador Leco Soares, do mesmo partido.

A responsável pela obra é a empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços. Os investimentos abrangem 19.645 mil metros quadrados de vias recapeadas.