Recape na Avenida 9 de Julho é paralisado e prefeitura alega falta de matéria-prima

Problema já tinha sido apontado pelo Executivo no início do mês passado; Petrobras diz que produção foi retomada

Retomado em 12 de março, o recapeamento da Avenida Nove de Julho, de Americana, está paralisado há aproximadamente duas semanas, segundo a prefeitura. O motivo, de acordo com a administração municipal, é a falta de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), material usado para a composição de massa asfáltica.

Faltam cerca de 200 metros para a conclusão dos serviços – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O problema já tinha sido apontado pelo Executivo no início do mês passado. Na ocasião, a Petrobras, única fornecedora do CAP, justificou que a produção realizada pela Replan (Refinaria de Paulínia) em fevereiro não atendeu à especificação requerida pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), o que impediu a comercialização do produto.

Nesta segunda, a estatal informou que a produção já foi retomada na Replan e comunicou que “reafirma seu esforço no atendimento integral do compromisso firmado com as distribuidoras de asfaltos”.

Quase toda a extensão da Avenida Nove de Julho, que tem 1,1 km, já passou pelo recapeamento. Faltam cerca de 200 m – trecho próximo à Avenida Dr. Antônio Lobo – para a conclusão dos serviços, iniciados no ano passado. A prefeitura espera que a obra seja retomada nos próximos dias.