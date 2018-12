Recape em orla deve começar até a próxima semana

Os secretários de Cultura e Turismo e de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Fernando Giuliani e Adriano Alvarenga Camargo Neves, estiveram nesta terça-feira (11) na Praia dos Namorados, para verificar as necessidades da reforma do local. Eles anunciaram que na próxima semana irá começar o recapeamento asfáltico na orla.

O serviço faz parte de uma série de melhorias que a prefeitura está fazendo e o recape, especificamente, é pedido há anos por moradores da Praia dos Namorados. No total, serão investidos R$ 2,9 milhões, provenientes do convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério do Turismo. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, já foram feitas as instalações de lombofaixas, ampliação de galerias pluviais, manutenção nas bocas de lobo e nas redes de energia, restando apenas a instalação de postes de iluminação e serviços de acabamento, como instalação de lixeiras, bancos, paisagismo e pinturas de guias e sarjetas.

“A pressa em concluir essa reforma não é só da população, mas também da Administração, por isso, retomamos o projeto que foi assinado na gestão passada e estava paralisado. Resolvemos os trâmites burocráticos e, enfim, vamos fazer o recape. A orla da Praia foi um ponto turístico importante para a cidade e vamos recuperá-la”, disse Giuliani.

O prefeito de Americana, Omar Najar, incluiu na programação a nova iluminação da orla e as lâmpadas de led que serão colocadas após o recapeamento. “Nossa intenção com a obra é deixar um espaço da melhor qualidade para todos que frequentam aquela região. Aos poucos, vamos revitalizar um ponto turístico importante na história de Americana”, afirmou.

“Fizemos outros serviços enquanto tratávamos a questão do recape, que será feito na extensão da orla, em 13 mil metros quadrados. Nesta quinta-feira (13), começaremos a fazer os preparativos como limpeza e estudo da condição da rua”, disse o secretário de Obras.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.