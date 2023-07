Recape de 49 ruas em Americana tem início pelo São Luiz

A Prefeitura de Americana deu início, nesta segunda-feira (17), às obras de recapeamento que vão beneficiar 49 vias da cidade. O serviço começou pelas ruas do bairro São Luiz.

Também serão recapeadas ruas e avenidas dos bairros Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.

A obra é feita com dinheiro da própria prefeitura. No total, o governo investe R$ 25,3 milhões. Veja abaixo as ruas que serão recapeadas.

Nesta segunda, o prefeito Chico Sardelli (PV) acompanhou o início das obras no São Luiz.

“Esse asfalto tem mais de 40 anos e havia a necessidade do trabalho de fresagem e recapeamento”, disse Chico, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa.

“Realizamos frequentemente a avaliação das vias e temos as prioridades que são atendidas assim que os recursos são liberados para essa infraestrutura. Além disso, trabalhamos diariamente nas manutenções de ruas e avenidas com as equipes de mini recape e tapa-buraco”, explicou o secretário de obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A qualidade do asfalto em Americana é uma das principais reclamações dos moradores. Veja abaixo as ruas que passarão pelo recape no pacote da prefeitura: