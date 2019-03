Reação negativa fez Martins desistir de doação salarial

O vereador Renato Martins (PDT), que assumiu uma cadeira na Câmara de Americana na última sexta-feira após o falecimento de Judith Batista (PDT), registrou em cartório em 2012 um “compromisso público” de que renunciaria aos subsídios do cargo de vereador caso fosse eleito. A promessa era válida apenas para aquela campanha.

Já quando disputou novamente o cargo em 2016, eleição na qual teve 775 votos (0,66% dos válidos) e ficou como primeiro suplente de Judith, o advogado de 53 anos não renovou o compromisso. Questionado pelo LIBERAL, ele afirmou que o feedback negativo da população ainda em 2012 influenciou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Apresentei essa proposta em 2012 e no decorrer da campanha as pessoas não viram isso como uma boa ideia. Alguns chegavam e falavam assim, sem conhecer a minha pessoa: ‘você vai abrir mão da verba da câmara, e o quanto você vai roubar?’ Essa ideia que as pessoas já têm dos políticos infelizmente faz com que a ideia (de abrir mão do salário) acabe por se tornar uma coisa, vamos dizer, eleitoreira”, explicou Martins.

A ideia em 2012 era doar o salário para entidades de assistência ao menor, idoso, animais e até mesmo religiosas. O parlamentar reforçou que mantém desde 2008 a ONG Corrupção Zero, que presta assistência jurídica gratuita para pessoas que precisam de medicamento de alto custo, além de intermediar outros pedidos relacionados.

“Não tenho ajuda de nenhum órgão governamental, é tudo do meu bolso. Criticaram que eu ia usar o dinheiro. Ué, se eu estou trabalhando, recebendo, o destino que eu vou dar ao dinheiro é meu. Me falaram da questão de ser populista. Acho que é uma questão de ter amor ao próximo. Populismo seria se eu estivesse fazendo esse trabalho sendo político, mas já venho fazendo antes de ser político”, disse Martins.

O pedetista reforçou a dificuldade em assumir a vaga em um momento delicado após o falecimento de Judith, que lutava contra o câncer há três anos e faleceu na última quinta. Ele pretende dar continuidade ao trabalho da colega e apresentar projetos próprios voltados a causa animal e também a saúde.