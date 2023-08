Reaberto, centro odontológico vai atender 900 por mês em Americana

Autoridades entregaram as obras do CEO nesta segunda-feira - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Reaberto pela Prefeitura de Americana, o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) vai atender cerca de 900 pessoas por mês. A unidade retoma o atendimento nesta terça-feira, das 7h30 às 16h30, após sete meses de reforma. O centro fica na Rua Dom Pedro II, 81, no Centro.

As obras foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal licenciado Capitão Derrite, atualmente secretário estadual da Segurança Pública, no valor de R$ 350 mil. A verba foi intermediada pelo intermediada pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi (sem partido). Também houve um investimento de R$ 238 mil por parte da prefeitura.

A revitalização incluiu substituição do telhado, do piso, das portas e janelas; revisão da rede elétrica e do sistema de calhas; e instalação de novo forro, novas luminárias e grades, tanto nas janelas quanto na porta principal.

Consultório do reformado Centro de Especialidades Odontológicas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prédio também recebeu nova pintura interna e externa, novas louças, novo calçamento, acabamentos hidráulicos e uma nova identificação visual.

“Foram realizadas diversas melhorias estruturais para proporcionar mais qualidade no atendimento e no trabalho dos servidores”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), que entregou as obras nesta segunda.

A reforma começou em janeiro. Desde então, o local ficou fechado, mas a assistência especializada prosseguiu em diversas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Portanto, a população não deixou de ser assistida pelos especialistas da área, segundo a administração municipal.

Centro recebe pacientes encaminhados pelas UBSs

O CEO é uma das unidades que compõem o setor de saúde bucal do município e oferece serviços especializados em odontologia à população, por meio de encaminhamento feito pelos dentistas das UBSs durante os atendimentos de rotina.

A equipe da unidade conta com 17 profissionais: nove dentistas, cinco auxiliares, um gerente, um servente e uma recepcionista.

“Nossa cidade volta a sorrir de cara nova, de casa nova, com atendimento humanizado e estrutura adequada. Parabéns a todos os envolvidos e à equipe do CEO que tanto lutou para que esse dia chegasse”, disse o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.