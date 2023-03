Reaberta no sábado, UPA São José custará R$ 1,25 milhão por mês

O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice, Odir Demarchi (PL), durante reinauguração neste sábado - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Reaberta neste sábado, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos, em Americana, terá custo mensal de R$ 1,2 milhão. Um documento que pede para que o Ministério da Saúde custeie o funcionamento do local será protocolado nesta segunda-feira, de acordo com o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira. Até o final do processo burocrático, a unidade será mantida pela prefeitura.

“Neste primeiro momento o orçamento é nosso, mas [a UPA] já está no plano da rede de urgência e emergência, aprovado pelo Estado. Vamos solicitar a visita do Ministério, junto ao protocolo, para poder ser aprovada e começar a receber a verba”, explica Danilo. Ainda não há data prevista para o dia da visita.

O atendimento à população começa hoje, às 7 horas, e deve continuar 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Estarão disponíveis três médicos durante o dia e três à noite, segundo o secretário. Entre os serviços ofertados estão pediatria, cardiologia, clínica geral, além da realização de exames laboratoriais, de raio-x e eletrocardiograma.

A gestão do espaço é da Santa Casa de Chavantes, mesma OS (Organização Social) que assumiu o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A previsão de Anis Mitri, presidente da Santa Casa, é de que sejam realizados ao menos 160 mil atendimentos ao ano, entre serviços médicos e de enfermaria, e cerca de 4 mil exames mensais.

INVESTIMENTO. As obras de adaptação foram finalizadas em menos de 60 dias, após começarem, em 1º de fevereiro. O investimento recente foi de R$ 2,2 milhões, mas, desde que começou a ser erguida, a unidade já passou por diversas obras, que custaram quase R$ 7 milhões.

“Estamos felizes em cumprir a proposta que pensamos desde o início, de abrir as UPAs 24 horas, e depois da unidade do Zanaga, essa é a segunda de Americana, mas a primeira do nosso mandato, por isso é tão especial”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), na cerimônia de inauguração.