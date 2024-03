Instabilidades devem ganhar força e amenizar o calor na região na próxima semana

Depois de um mês seguido com as temperaturas máximas acima dos 30ºC, Americana e região terão dias mais amenos na próxima semana, de acordo com previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

As instabilidades devem voltar a ganhar força já a partir deste final de semana, reforçando o alerta para pancadas de chuva e temporais em pelo menos boa parte dos dias da semana que vem. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 27°C.

Tempo ficou nublado em Americana nesta sexta-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Entre este sábado (23) e a manhã de domingo (24), os ventos assumem intensidade moderada a forte, com velocidades médias em torno de 30 km/h. As temperaturas ficam mais amenas e a amplitude térmica é reduzida, sendo a entrada do ar ligeiramente mais frio percebida a partir do entardecer. A máxima não deve ultrapassar os 27ºC.

No domingo, a maior convergência de umidade sobre São Paulo deve aumentar as chances de chuvas na região, mantendo a condição de céu predominantemente nublado, embora algumas entradas de sol sejam esperadas. Não há indicativos de temporais, mas as chuvas poderão ter picos de intensidade.

Para a próxima semana, a expectativa é de tempo instável, provavelmente por conta de um fenômeno conhecido como OMJ (Oscilação Madden-Julian).

Segundo o meteorologista Bruno Kabke Bainy, do Cepagri, a oscilação é um mecanismo de variabilidade climática como o El Niño e La Niña, só que com ciclo bem mais curto, que influencia temporariamente nas condições de tempo.

“A expectativa é de chuva, tendo em vista que modelos dinâmicos (previsão numérica do tempo) e conceituais (como esse da OMJ) concordam. E embora não estejamos mais, na próxima semana, sob influência do ar frio, como estaremos de forma muito sutil no final de semana, as temperaturas não devem subir tanto em comparação com as últimas semanas”, conclui.