Raízes de árvore em esquina da Cidade Jardim causam queixas

Segundo idosa, as raízes estão invadindo a garagem de sua casa e as folhas entopem as calhas

Uma árvore na calçada de uma residência na esquina das ruas das Camélias com Hortências, na Cidade Jardim, em Americana, tem causado transtorno ao casal de idosos que mora no local.

De acordo com a aposentada Esmenia Cavalcante, de 78 anos, já foram abertos oito protocolos junto à prefeitura para a retirada da árvore, mas até hoje nada foi feito.

Calçada é atingida pelas raízes, mas árvore não pode ser retirada, segundo a prefeitura – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Segundo ela, as raízes da árvore estão invadindo a garagem da residência e as folhas que caem entopem as calhas da casa, o que é motivo de muitos transtornos.

De acordo com a Prefeitura de Americana, um engenheiro agrônomo esteve no local para vistoria técnica e não encontrou justificativa para a remoção da árvore.

O solicitante foi orientado a realizar o plantio de novas mudas, com dois metros e meio de altura, para legalmente providenciar a documentação e depois solucionar o problema. Assim que as mudas estiverem no tamanho exigido a remoção será atendida.