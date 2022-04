Raízes de árvore atrapalham locomoção na Rui Barbosa, em Americana

Na altura do número 399, a calçada já estourou por conta do problema e as raízes estão na superfície

As raízes de uma árvore na Rua Rui Barbosa, na altura do número 399, no Centro de Americana, têm causado transtorno a quem caminha pela via. A calçada estourou e as raízes estão na superfície.

Aposentada reclama situação no local – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Um pouco mais à frente da árvore, no mesmo lado da rua, existe uma clínica de fisioterapia que atende idosos e pessoas com limitações, e o estado da calçada dificulta ainda mais a locomoção dos pacientes, segundo a aposentada Maria Angela Maia, de 73 anos, que frequenta a clínica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu já tropecei, eu já cortei meu pé. Não tem como usar a calçada, está toda quebrada. Ninguém aguenta mais isso”, disse. Segundo ela, a calçada já está estourada há cerca de 15 anos.

Questionada, a Unidade de Praças e Jardins da prefeitura informou que não existia registro de solicitações sobre esse assunto, mas será feita uma visita técnica no local e, se houver necessidade, o reparo será realizado na próxima semana.