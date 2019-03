Rafael Garcia assume presidência da OAB Americana

A Subseção de Americana da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) deu posse nesta segunda-feira (11) à sua nova diretoria, eleita no final do ano passado. O novo comandante da entidade, Rafael de Castro Garcia, citou a falta de juízes e o atendimento bancário no Fórum de Americana como lutas prioritárias para a classe nos próximos meses.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Houve o rebaixamento da agência do Banco do Brasil no Fórum para posto de atendimento, então onde estavam dez funcionários hoje são quatro. Isso dificulta para o advogado. Quanto às varas, precisamos que o Tribunal de Justiça realize o concurso para designar um novo titular para a 4ª Vara Cível”, afirmou.